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    Клопп: Работа Моуринью в «Тоттенхэме» впечатляет

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил прогресс «Тоттенхэма» под руководством Жозе Моуринью.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «То, что Моуринью проделал в "Тоттенхэме", впечатляет. Они играют в этом году действительно хорошо, он превратил их в машину по добыванию результатов… Контратаки — не единственная их стратегия, они настоящая футбольная команда», — цитирует Клоппа Reuters.

    «Гарри Кейн опускается глубоко, как это делал Роберто Фирмино. У них быстрые вингеры, очень атакующий полузащитник в лице Ндомбеле, а за ним очень сильные полузащитники. Это и есть футбол, нельзя быть лидером лиги, играя только на контратаках», — добавил Клопп.

    16 декабря «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся на «Энфилде». На данный момент обе команды набрали по 25 очков и лидируют в АПЛ. 0

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