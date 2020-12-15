Клопп: Работа Моуринью в «Тоттенхэме» впечатляет

Главный тренероценил прогресспод руководством

«То, что Моуринью проделал в "Тоттенхэме", впечатляет. Они играют в этом году действительно хорошо, он превратил их в машину по добыванию результатов… Контратаки — не единственная их стратегия, они настоящая футбольная команда», — цитирует Клоппа Reuters.

«Гарри Кейн опускается глубоко, как это делал Роберто Фирмино. У них быстрые вингеры, очень атакующий полузащитник в лице Ндомбеле, а за ним очень сильные полузащитники. Это и есть футбол, нельзя быть лидером лиги, играя только на контратаках», — добавил Клопп.

16 декабря «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся на «Энфилде». На данный момент обе команды набрали по 25 очков и лидируют в АПЛ. 0