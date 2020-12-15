Карвина — Яблонец (15.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 16:00 в чемпионате Чехии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Яблонец» — «Карвина» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Яблонец»).

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