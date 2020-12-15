Газизов: В контракте Кокорина нет никакого особого пункта

Экс-генеральный директорпрокомментировал слухи об особом пункте в контракте нападающего, согласно которому он якобы не имеет права играть в матчах против

«Конечно же, это полная глупость. Никакого особого пункта в контракте Кокорина нет. И быть такого не может. Иначе я не подписал бы такой контракт, юристы клуба не одобрили бы сделку, да и сам Леонид Федун был бы против», — сказал Газизов сайту Sport24.ru.

«Я уже не раз говорил, что вокруг "Спартака" полно слухов, и 95% из них неправдивых. Не знаю, в чем текущие проблемы Кокорина, я уже в "Спартаке" не работаю, но подозреваю, что все дело в мышечной травме», — добавил он.

Ранее стало известно, что Кокорин пропустит матч против «Зенита». 0