Чех поделился эмоциями от возвращения на поле

Чешский голкиперподелился эмоциями от возвращения на поле.

Накануне технический директор «синих» сыграл за резервную команду клуба против «Тоттенхэма» в рамках турнира среди коллективов U-23. В первом тайме Чех пропустил два гола, но в итоге матч оказался победным для Чеха — его команда смогла трижды забить после перерыва (3:2).

«Первые 20 минут я изо всех сил пытался войти в привычный мне ритм. Но затем я приспособился к темпу игры и почувствовал себя в норме. Выход на поле принёс свои плоды, потому что это именно то, что мне нужно в случае чрезвычайной ситуации, ведь я могу сыграть в Премьер-лиге. Это вернуло меня в нужное русло, я смог вернуться к ритму соревнований. Мне понравилась вторая половина, потому что я начал читать игру, как раньше, и чувствовал себя хорошо.

Я много работал в течение нескольких месяцев, но не играл аж 18 месяцев. Естественно, нервничал перед матчем. Теряется ритм и не знаешь, чего ожидать от себя. Хотя я знал, что был готов», — цитирует Чеха Sport Invest. 0