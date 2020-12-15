Бристоль Сити — Миллуолл прямая трансляция 15.12.2020, смотреть онлайн

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Миллуолл» — «Бристоль Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Миллуолл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.63.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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