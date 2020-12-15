Борнмут — Уиком Уондерерс прямая трансляция 15.12.2020, смотреть онлайн

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Уиком Уондерерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.86.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Борнмут»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Борнмут» — «Уиком Уондерерс».

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