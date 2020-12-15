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    Богемианс 1905 — Пршибрам (15.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

    Богемианс 1905 — Пршибрам: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол
    В 18:00 в чемпионате Чехии по футболу начнётся матч «Богемианс 1905» — «Пршибрам».

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    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Богемианс 1905»).

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