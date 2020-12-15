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    Анкарагюджю — Хатайспор (15.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

    Анкарагюджю — Хатайспор: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол
    В 16:00 в чемпионате Турции по футболу начнётся матч «Анкарагюджю» — «Хатайспор».

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    Последний матч между собой: «Анкарагюджю» — «Хатайспор» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Анкарагюджю»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Анкарагюджю» — «Хатайспор».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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