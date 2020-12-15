Айнтрахт Ф — Боруссия М (15.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Боруссия М» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Айнтрахт Ф» — «Боруссия М» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.65.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Боруссия М»).
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