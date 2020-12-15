Ахмедов прокомментировал громкое заявление Юрана о возрасте Урунова

Капитан сборной Узбекистанапрокомментировал слова главного тренера «СКА-Хабаровск»о возрасте полузащитника «Спартака»

Юран ранее заявил, что Урунов минимум на четыре года старше, чем указано официально. На сайте «Спартака» указано, что Урунов родился 19 декабря 2000 года.

«Я знаю Остона Урунова очень давно. У него отец и брат тоже габаритные и мощные, это на генном уровне.

Поэтому считаю, что, не зная человека, и так говорить на всю страну, такому человеку, как Юран, это не идет», — приводит слова Ахмедова Sport24.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» перед началом текущего сезона. 0