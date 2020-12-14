Уткин: Николича обманули больше всех

Известный блогерпрокомментировал крупное поражение «Локомотива» в матче РПЛ против «Краснодара» (0:5).

«Николича обманули больше всех. Он думал, что приехал тренировать "Локомотив", а приехал тренировать "Казанку". Этот сериал мог бы называться "Приключение „Казанки“ в Лиге чемпионов".

Администрация "Локомотива", вот… Смотрите. Было понятно, что любой тренер после Семина окажется в очень невыигрышной ситуации. С решением о смене тренера тянули до конца.

Сейчас уже совершенно очевидно, что в нынешнем сезоне у "Локомотива" не будет никаких титулов. И Лиги чемпионов уже не будет. Вот так трусость, неспособность своевременно принять правильное решение разрушают вообще всё», — сказал Уткин в очередном выпуске на своем YouTube-канале.