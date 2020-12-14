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    Сельта — Кадис (14.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

    Сельта — Кадис: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

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    В 23:00 в испанской Примере начнётся матч «Сельта» — «Кадис».

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    Последний матч между собой: «Сельта» — «Кадис» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сельта» — «Кадис». Коэффициент ставки — 2.21.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Сельта»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Кадис».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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