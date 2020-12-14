«Локомотив» останется без еврокубков в следующем сезоне, считает Самедов

Бывший футболист «Локомотива»прокомментировал разгромное поражение «железнодорожников» в гостевом матче РПЛ против «Краснодара» (0:5).

«Счет очень неожиданный, учитывая то, как "Локомотив" играл в Лиге чемпионов. Команда в Лиге чемпионов хорошо обороняется, а в чемпионате что-то такое, уже и с "Динамо" такое было. Только шок.

Не знаю, честно, почему "Локомотив" играет по-разному в двух турнирах. Может, в Лиге чемпионов изначально настраиваются обороняться, а здесь думают, что в РПЛ могут играть в позиционный футбол, но, видимо, в него играть не получается. В чемпионате России играть вторым номером не хочется, наверное.

К Николичу, наверное, должны быть вопросы после такого матча. В Лиге чемпионов заняли четвертое место, в чемпионате идут в середине. Наверное, Лига чемпионов по итогам сезона вообще без вариантов, остались шансы побороться за Лигу Европы и то будет тяжело. Насколько понимаю, сейчас идет смена поколений, подтягивается много молодежи», — приводит слова Самедова Rusfootball. 0