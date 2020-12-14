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    Наумов: Николич вообще не понимает, куда он попал и кто он такой

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал главного тренера «железнодорожников» Марко Николича после крупного поражения от «Краснодара» (0:5).

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Выводы по игре с "Краснодаром"? Их надо было делать давно. "Локомотив", к сожалению, превращается в середняка, вышли вообще никакие — как футболисты, так и команда. Это вина тренерского штаба и клубного руководства.

    Я это предсказывал и говорил, что ничего хорошего ждать не приходится, и мы будем как манну небесную и сказку вспоминать второе место при Семине. А дальше будет только хуже.

    Если руководство "РЖД" не примет мер сейчас, за зимний период, то по итогам года мы будем видеть "Локомотив" в зоне вылета.

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    • И посмотрите, какие интервью дает Николич? По-моему, он вообще не понимает, куда он попал и кто он такой. Он говорит о том, что у нас статистика была одинаковая с "Краснодаром", хотя проиграл 0:5. Это как в анекдоте: "Проиграли 0:5, но обещаем болельщикам, что сыграем еще лучше". Так и Николич. Это просто катастрофа.

    Считаю, эти вопросы в ближайшее время руководство "РЖД" должно начать решать. Люди там разумные — должны понимать, что этот руководитель [Василий Кикнадзе] не справляется с работой.

    Не каждая кухарка может управлять государством, и не каждый журналист может управлять футбольным клубом. Это я не в обиду журналистам говорю.

  • Николич: У них 15 ударов, у нас — 14. Владение мячом — одинаково. А результат 5:0
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    • Сейчас виден полный провал руководства. И ведь этот руководитель приглашал тренера, и все кадровые перестановки тоже на нем. Конечно, нужно нести за это ответственность — 1:5 от "Динамо", 1:3 от "Зальцбурга", 0:5 от "Краснодара". Сейчас еще "Химкам" ляжем, тогда вообще будет финиш.

    Главное, что меня убивает, — в тренерском штабе не считают, что происходит нечто страшное. Развалили все — и все нормально. Но если так дальше тянуть, годы потребуются, чтобы все это исправить», — приводит слова Наумова «Матч ТВ». 0

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