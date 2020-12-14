Бородюк призвал руководство «Локомотива» штрафовать футболистов

Известный российский специалистсчитает, что руководству «Локомотива» надо штрафовать футболистов после провальных матчей.

В 18-м туре РПЛ «Локомотив» проиграл «Краснодару» со счетом 0:5.

«В каждом клубе должен быть рычаг управления. Как только накажут одного футболиста за такие ошибки, лишат зарплаты месяца на два, посмотрим, как он будет работать на тренировках.

Должна быть ответственность у игроков. Они же выходят на поле. То, что они показывают в отдельных матчах, недопустимо. Даже в детских школах не допускают таких ошибок. И их делают такие игроки, которые в прошлом году были лидерами. Чорлука, Крыховяк… почему они снизили требования к себе? В этом надо разбираться», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ». 0