ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Урал»На шаг ближе к отставке. ЦСКА не обыграл «Урал» даже в большинстве
  • 08:40
    • Неймар получил серьезную травму в матче с «Лионом»
  • 00:55
    • Месси принес «Барселоне» победу над «Леванте»
  • 23:17
    • Судьба Гончаренко в ЦСКА зависит от матча с «Ростовом»
  • 21:45
    • Гончаренко: Отставка? Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференциях
  • 20:54
    • «Ростов» вырвал победу у «Ахмата» в Грозном
    Все новости спорта

    Бородюк призвал руководство «Локомотива» штрафовать футболистов

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Известный российский специалист Александр Бородюк считает, что руководству «Локомотива» надо штрафовать футболистов после провальных матчей.

    Александр Бородюк
    Александр Бородюк

    В 18-м туре РПЛ «Локомотив» проиграл «Краснодару» со счетом 0:5.

    «В каждом клубе должен быть рычаг управления. Как только накажут одного футболиста за такие ошибки, лишат зарплаты месяца на два, посмотрим, как он будет работать на тренировках.

  • Наумов: Николич вообще не понимает, куда он попал и кто он такой
  • Читайте по теме

    • Должна быть ответственность у игроков. Они же выходят на поле. То, что они показывают в отдельных матчах, недопустимо. Даже в детских школах не допускают таких ошибок. И их делают такие игроки, которые в прошлом году были лидерами. Чорлука, Крыховяк… почему они снизили требования к себе? В этом надо разбираться», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сельта» и «Кадис» без голов не оставят
  • «Сельта» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Возьмет ли «Йокерит» реванш у «Ак Барса»?
  • «Йокерит» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Выиграет ли «Челси» у «Вулверхэмптона»?
  • «Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 Играть€100 для победителей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.75
  • Экспресс дня 14 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Борнмут — Уиком Уондерерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Миллуолл
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры