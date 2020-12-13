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    Зидан заявил, что «Реал» во всем превзошел «Атлетико»

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Атлетико» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Доволен нашей игрой на протяжении всего матча, как и в Лиге чемпионов перед этим. И как мы это сделали! Против "Атлетико", который не проигрывал в Ла Лиге 26 матчей.

    Мы давили на все участки поля на протяжении всего матча, мы не оставляли в покое "Атлетико". Мы очень хорошо контролировали игру. У соперника был лишь один шанс.

    Кроос и Модрич? Они нужны были нам, чтобы находить подход к воротам соперника. Играя быстро, совершая диагональные передачи, мы обнаружили пробелы в защите. Они оба чертовски хороши, просто исключительные игроки. Бензема тоже. И Васкес был феноменален, и Карвахаль, и наш капитан Рамос, и Варан. Да все в порядке», — приводит слова Зидана Marca.

    «Атлетико» остался лидером чемпионата. У команды Диего Симеоне 26 очков после 11 встреч.

    «Реал» поднялся на третье место. У действующего чемпиона Испании 23 очка после 12 игр. 0

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