Зидан заявил, что «Реал» во всем превзошел «Атлетико»

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:0) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

«Доволен нашей игрой на протяжении всего матча, как и в Лиге чемпионов перед этим. И как мы это сделали! Против "Атлетико", который не проигрывал в Ла Лиге 26 матчей.

Мы давили на все участки поля на протяжении всего матча, мы не оставляли в покое "Атлетико". Мы очень хорошо контролировали игру. У соперника был лишь один шанс.

Кроос и Модрич? Они нужны были нам, чтобы находить подход к воротам соперника. Играя быстро, совершая диагональные передачи, мы обнаружили пробелы в защите. Они оба чертовски хороши, просто исключительные игроки. Бензема тоже. И Васкес был феноменален, и Карвахаль, и наш капитан Рамос, и Варан. Да все в порядке», — приводит слова Зидана Marca.

«Атлетико» остался лидером чемпионата. У команды Диего Симеоне 26 очков после 11 встреч.

«Реал» поднялся на третье место. У действующего чемпиона Испании 23 очка после 12 игр. 0