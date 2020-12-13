Талалаев: 70 минут мы доминировали, а после этого мне не понравилось то, что я видел

Главный тренер «Ахмата»прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против(0:1).

«Соперник победил за счет стандарта. В первом тайме "Ростов" вообще не подходил к нашим воротам.

Сколько сил у наших футболистов было, столько они и терпели. Говорил. что мы ждем зимнего перерыва. Нам нужно усиление.

Рисунок игры напомнил матч с "Сочи". Мы проиграли "Ростову" и "Сочи". У этих двух команд есть и организация, и класс, и футболисты, которые могут выйти на замену и усилить игру.

Мы пытались разнообразить игру заменами во втором тайме. Однако вы все видели. 70 минут мы доминировали, в после этого мне не понравилось то, что я видел.

У нас в линии нападения нет вариантов. Мы вынуждены экспериментировать. Ставить игроков, которые не являются нападающими. Очень надеюсь, что решим этот вопрос и станем более агрессивными.

По первому тайму нет претензий. Мы 20 раз подходили к штрафной, но мы не можем исполнить. 70 минут мы играли в тот футбол, в который хотим.

Мы чуть ли не третья команда с конца, пропускающая со стандартов. Нужно брать персональную ответственность людям на себя», — отметил Талалаев в эфире «Матч Премьер». 0