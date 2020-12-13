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    Талалаев: 70 минут мы доминировали, а после этого мне не понравилось то, что я видел

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    «Соперник победил за счет стандарта. В первом тайме "Ростов" вообще не подходил к нашим воротам.

    Сколько сил у наших футболистов было, столько они и терпели. Говорил. что мы ждем зимнего перерыва. Нам нужно усиление.

    Рисунок игры напомнил матч с "Сочи". Мы проиграли "Ростову" и "Сочи". У этих двух команд есть и организация, и класс, и футболисты, которые могут выйти на замену и усилить игру.

    Мы пытались разнообразить игру заменами во втором тайме. Однако вы все видели. 70 минут мы доминировали, в после этого мне не понравилось то, что я видел.

    У нас в линии нападения нет вариантов. Мы вынуждены экспериментировать. Ставить игроков, которые не являются нападающими. Очень надеюсь, что решим этот вопрос и станем более агрессивными.

    По первому тайму нет претензий. Мы 20 раз подходили к штрафной, но мы не можем исполнить. 70 минут мы играли в тот футбол, в который хотим.

    Мы чуть ли не третья команда с конца, пропускающая со стандартов. Нужно брать персональную ответственность людям на себя», — отметил Талалаев в эфире «Матч Премьер». 0

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