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    Сутормин: Осталось только победить «Спартак»

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин — о победе в матче с московским «Динамо» (3:1) в 18-м туре РПЛ.

    Алексей Сутормин
    Алексей Сутормин

    «Пока всё складывается удачно. Надеюсь, дальше будет так же. Осталось только победить "Спартак", а дальше, после паузы, посмотрим, как и что. Главное, приносить пользу команде.

    Считаю, сегодня мы были сильнее и по игре, и по многим другим показателям. Да, в начале и первого, и второго таймов немного потеряли концентрацию, но хорошо, что "Динамо" не воспользовалось своими шансами. Всё по делу — мы забили хорошие мячи, поэтому всех — с победой!

    Мысли о первом матче с "Динамо" были, но у них новый тренер и другая игра. Сегодня перед нами был другой соперник — не тот, с кем мы играли в первом круге. Сегодня мы, как всегда, настраивались на бой, что и показали на поле.

    Чего мы ждём от матча со "Спартаком"? В первую очередь — нашей победы. Надеюсь, матч пройдёт с болельщиками, это будет последняя игра 2020 года. Думаю, будет интересная, боевая игра двух лидеров. Ещё раз: надеюсь, она пройдет с болельщиками, и мы сумеем их порадовать игрой и результатом.

    Не ожидал, что завоюю приз лучшему игроку матча. Как можно это ожидать! Не знаю, кто принимал это решение и связано ли оно с моей второй голевой передачей, но считаю, что сегодня Артём также заслужил эту награду. Впрочем, как и вся команда, потому что сегодня мы провели хороший матч и были единым целым. Надеюсь, что наш командный дух перенесётся на следующий матч, в котором мы вместе с болельщиками сумеем победить», — цитирует Сутормина пресс-служба «Зенита». 0

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