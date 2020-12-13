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    Сульшер назвал ничью с «Сити» справедливым результатом

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:0).

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Ничья — справедливый результат. У них было несколько очень опасных моментов, но Дэвид де Хеа сделал отличные сейвы, а Гарри Магуайр провёл пару блестящих перехватов. У нас было три опасных момента после розыгрыша угловых. Плюс Маркус Рашфорд был в сантиметровом офсайде, когда мы должны были получить пенальти.

    Игра на ноль — это всегда фундамент, на котором можно строить. Сегодня мы куда больше владели мячом, чем в предыдущих матчах с „Сити“. В прошлом сезоне мы выиграли у них три матча, но в основном это было в контратакующей манере. В этом сезоне мы больше контролировали их игру.

    Я просто смотрю на улучшение в нашей команде. В сравнении с прошлым сезоном у нас стало больше очков к этому моменту сезона. Мы знаем причины, по которым мы плохо начали этот сезон. Например, это отсутствие предсезонной подготовки. Но это не повод для паники. Я был разочарован результатами в начале сезона, но мы с каждым матчем поднимаемся в таблице. Игроки сосредоточены и стремятся делать всё лучше, чем в прошлом сезоне», — цитирует Сульшера BBC.

    «МЮ» занимает седьмое место в таблице АПЛ, а «Сити» — восьмое. «Красные дьяволы» набрали 20 очков в 11 матчах, а у «горожан» — 19. 0

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