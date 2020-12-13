Симеоне прокомментировал поражение от «Реала»

Главный тренервысказался о поражении от(0:2) в 13-м туре Ла Лиги.

«Мы плохо начали матч, "Реал" сделал это лучше. Они больше владели мячом, лучше располагались на поле. Во второй половине мы попробовали вариант с Лемаром, но не преуспели. Игра переменилась, но мы пропустили гол, который оставил нас вне игры. Надо продолжать работать и совершенствоваться.

Замена Фелиша? Мне нужны были свежие игроки в атаке и центре поля. Инициативой больше владел "Реал". Мы не смогли найти гол, который помог бы нам вернуться в игру. Я понимаю и разделяю его недовольство.

Как и всегда, очень просто ответить, кто несет ответственность за результат. Мы тренеры всегда считали себя ответственными за все в течение девяти лет», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» остался лидером чемпионата. У команды Диего Симеоне 26 очков после 11 встреч.

«Реал» поднялся на третье место. У действующего чемпиона Испании 23 очка после 12 игр. 0