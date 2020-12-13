ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Спартак»Нобоа победил «Спартак». «Сочи» сыграл на руку Петербургу
  • 08:35
    • Оливейра победил Фергюсона на турнире UFC
  • 07:00
    • Джошуа нокаутировал Пулева
  • 00:52
    • «Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
  • 23:58
    • Семак: Нужно понять, мы хотим футбол развивать, или результатов добиваться
  • 22:27
    • Манчестерское дерби завершилось без голов
    Все новости спорта

    Симеоне прокомментировал поражение от «Реала»

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Атлетико Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении от «Реала» (0:2) в 13-м туре Ла Лиги.

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне

    «Мы плохо начали матч, "Реал" сделал это лучше. Они больше владели мячом, лучше располагались на поле. Во второй половине мы попробовали вариант с Лемаром, но не преуспели. Игра переменилась, но мы пропустили гол, который оставил нас вне игры. Надо продолжать работать и совершенствоваться.

    Замена Фелиша? Мне нужны были свежие игроки в атаке и центре поля. Инициативой больше владел "Реал". Мы не смогли найти гол, который помог бы нам вернуться в игру. Я понимаю и разделяю его недовольство.

    Как и всегда, очень просто ответить, кто несет ответственность за результат. Мы тренеры всегда считали себя ответственными за все в течение девяти лет», — приводит слова Симеоне Marca.

    «Атлетико» остался лидером чемпионата. У команды Диего Симеоне 26 очков после 11 встреч.

    «Реал» поднялся на третье место. У действующего чемпиона Испании 23 очка после 12 игр. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» и «железнодорожники» вновь выдадут «низовую» игру?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Парижане прервут победный ход «ткачей»?
  • ПСЖ — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Сохранит ли команда Клоппа второе место?
  • «Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации Играть€100 для победителей ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лестер — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры