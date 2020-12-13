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    «Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби

    «Реал» — «Атлетико»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над столичным «Атлетико» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Кроос навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда Каземиро ударом головой отправил мяч в угол ворот.

    На 63-й минуте Карвахаль оказался первым на подборе у чужой штрафной, на силу пробил в штангу, после чего мяч рикошетом от спины Облака залетел в ворота.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Атлетико 2:0
    Голы: 1:0 Каземиро (15'), 2:0 Ян Облак (автогол) (63') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Марко Асенсио, 79'), Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич (Федерико Вальверде, 88'), Каземиро, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор (Родриго, 79') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе (Тома Лемар, 46'), Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Коке, Маркос Льоренте, Эктор Эррера (Ренан Лоди, 46'), Янник Карраско (Анхель Корреа, 46'), Жоау Фелиш (Сауль Ньигес, 60'), Луис Суарес (Жоффрей Кондогбиа, 73') Предупреждения: Каземиро (36'), Тома Лемар (46'), Анхель Корреа (51'), Стефан Савич (61'), Марио Эрмосо (62')

    «Атлетико» остался лидером чемпионата. У команды Диего Симеоне 26 очков после 11 встреч.

    «Реал» поднялся на третье место. У действующего чемпиона Испании 23 очка после 12 игр.

    15 декабря команда Зинедина Зидана примет «Атлетик» из Бильбао. «Атлетико» 19 декабря встретится дома с «Эльче». 0

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