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    ПСЖ — Лион прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

    ПСЖ — Лион: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Лига 1 ПСЖ Лион Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «ПСЖ» — «Лион».

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    Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Лион» 0:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСЖ» — «Лион». Коэффициент ставки — 2.75.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Лион».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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