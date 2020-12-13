ПСЖ — Лион прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

В 23:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Лион» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСЖ» — «Лион». Коэффициент ставки — 2.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «ПСЖ»).

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