ПСЖ — Лион прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Лион» 0:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСЖ» — «Лион». Коэффициент ставки — 2.75.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «ПСЖ»).
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