Николич: У них 15 ударов, у нас — 14. Владение мячом — одинаково. А результат 5:0

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара» (0:5).

«Просто так подарили много… Уже на четвертой минуте. Все это были грубые ошибки. Если смотреть по статистике, то это одинаковый матч. У них 15 ударов, у нас — 14. Владение мячом — одинаково. А результат 5:0… Надо подумать об этом.

"Краснодар" — не та команда, которой можно подарить два гола и потом начать играть. Мы открыли позиции, а у них хорошие контратаки, быстрые игроки. Было очень плохое начало игры, много подарков сделали сопернику», — сказал Николич в эфире «Матч Премьер». 0