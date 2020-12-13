Наполи — Сампдория прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Сампдория» — «Наполи» 2:4 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Сампдория» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Наполи»).
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