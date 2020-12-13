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    Мусаев: Красивая игра, пять голов. Так что сегодня мы счастливы

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    Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу над «Локомотивом» со счетом 5:0.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Счастливы, что выиграли у такого сильного соперника. Это праздник для наших болельщиков. Красивая игра, пять голов. Так что сегодня мы счастливы.

    Я бы не сказал, что "Краснодар" был на голову сильнее. Даже при счете 2:0 у соперника были хорошие возможности забить, в том числе с пенальти. Они играли достаточно дисциплинированно, перекрывали зоны. Сложный матч, просто в концовке у нас были лучше замены. Мы смогли кардинально усилить игру, а соперник нет.

    Получился очень хороший первый тайм, но и соперник был опасен. При счете 2:0 могло качнуться куда угодно. Счет вводит немного в заблуждение, это был сложный матч», — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер». 0

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