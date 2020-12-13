Лилль — Бордо (13.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Лилль» — «Бордо» 3:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Бордо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бордо»).
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