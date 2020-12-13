Лестер — Брайтон энд Хоув Альбион (13.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Лестер» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент ставки — 1.86.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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