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    Коламбус Крю — Сиэтл Саундерс (13.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

    Коламбус Крю — Сиэтл Саундерс: онлайн-трансляция матча начнется в 04:30

    Футбол MLS
    В 04:30 в плей-офф футбольной лиги МЛС начнётся матч «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс».

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Коламбус Крю» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Коламбус Крю»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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