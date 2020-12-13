Коламбус Крю — Сиэтл Саундерс (13.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 04:30 в плей-офф футбольной лиги МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Коламбус Крю» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Коламбус Крю»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Коламбус Крю» — «Сиэтл Саундерс».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0