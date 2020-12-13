Гвардиола: Важно, что «Ман Сити» не проиграл «МЮ»

Главный тренерпрокомментировал матч команды против(0:0) в 12-м туре АПЛ.

«Мы создали достаточно моментов. "Юнайтед" хорошо играет, он тоже мог выиграть. Важно, что мы не проиграли. У нас было достаточно шансов на победу, игра была напряженной. Мы должны играть острее впереди», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«МЮ» занимает седьмое место в таблице АПЛ, а «Сити» — восьмое. «Красные дьяволы» набрали 20 очков в 11 матчах, а у «горожан» — 19.

15 декабря «Манчестер Сити» примет «Вест Бромвич». 17 декабря состоится матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». 0