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    Гвардиола: Важно, что «Ман Сити» не проиграл «МЮ»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал матч команды против «Манчестер Юнайтед» (0:0) в 12-м туре АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Мы создали достаточно моментов. "Юнайтед" хорошо играет, он тоже мог выиграть. Важно, что мы не проиграли. У нас было достаточно шансов на победу, игра была напряженной. Мы должны играть острее впереди», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

    «МЮ» занимает седьмое место в таблице АПЛ, а «Сити» — восьмое. «Красные дьяволы» набрали 20 очков в 11 матчах, а у «горожан» — 19.

    15 декабря «Манчестер Сити» примет «Вест Бромвич». 17 декабря состоится матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». 0

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