Фулхэм — Ливерпуль (13.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Ливерпуль» 1:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 1.85.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:7.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:7 (победит «Ливерпуль»).
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