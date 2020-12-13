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    Фулхэм — Ливерпуль (13.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

    Фулхэм — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

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    В 19:30 в АПЛ начнётся матч «Фулхэм» — «Ливерпуль».

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    Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Ливерпуль» 1:2 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 1.85.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:7.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:7 (победит «Ливерпуль»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» — «Ливерпуль».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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