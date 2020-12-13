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    Фламенго — Сантос прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

    Фламенго — Сантос: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Латинская Америка
    В 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Фламенго» — «Сантос».

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    Последний матч между собой: «Сантос» — «Фламенго» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Фламенго»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фламенго» — «Сантос».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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