Евсеев раскритиковал «Спартак» после матча с «Сочи»

Известный российский тренерподелился впечатлениями после матча 18-го тура российской Премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком».

«Был на матче "Сочи" — "Спартак" и все видел с трибуны, сидел прямо по центру. Есть что сказать. Знаете, когда играл против "Спартака", все то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Тедеско красиво говорит на камеру, — это одно. То, что люди видят, — другое.

Вчерашняя истерия высосана из пальца. "Сочи" полностью контролировал матч и переиграл "Спартак". Завуалировать поражение истерией… Увести разговор к обвинениям соперника… Хочу сказать в знак уважения к "Сочи": команда выиграла на поле, а не за его пределами.

И еще, у нас все говорят, что русским тренером надо учиться у иностранцев. Бесков из атакующего игрока Сочнова сделал потрясающего защитника, Романцев из игрока атаки Мамедова сделал потрясающего защитника, Прокопенко из нападающего Никифорова сделал потрясающего защитника.

Вчера мы снова увидели чудо, как из центрального защитника Кутепова, кто на чемпионате мира сыграл отлично, сделали нападающего, способного решить все проблемы в атаке "Спартака". Будем учиться! Надо перенимать опыт», — написал Евсеев на своей странице в Instagram. 0