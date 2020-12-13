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    Евсеев раскритиковал «Спартак» после матча с «Сочи»

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    Известный российский тренер Вадим Евсеев поделился впечатлениями после матча 18-го тура российской Премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком».

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Был на матче "Сочи" — "Спартак" и все видел с трибуны, сидел прямо по центру. Есть что сказать. Знаете, когда играл против "Спартака", все то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Тедеско красиво говорит на камеру, — это одно. То, что люди видят, — другое.

    Вчерашняя истерия высосана из пальца. "Сочи" полностью контролировал матч и переиграл "Спартак". Завуалировать поражение истерией… Увести разговор к обвинениям соперника… Хочу сказать в знак уважения к "Сочи": команда выиграла на поле, а не за его пределами.

    И еще, у нас все говорят, что русским тренером надо учиться у иностранцев. Бесков из атакующего игрока Сочнова сделал потрясающего защитника, Романцев из игрока атаки Мамедова сделал потрясающего защитника, Прокопенко из нападающего Никифорова сделал потрясающего защитника.

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    • Вчера мы снова увидели чудо, как из центрального защитника Кутепова, кто на чемпионате мира сыграл отлично, сделали нападающего, способного решить все проблемы в атаке "Спартака". Будем учиться! Надо перенимать опыт», — написал Евсеев на своей странице в Instagram. 0

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