Эльче — Гранада прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Гранада» — «Эльче» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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