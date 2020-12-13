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    Дженоа — Ювентус прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

    Дженоа — Ювентус: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Футбол Серия A Дженоа Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:00 в Серии А начнётся матч «Дженоа» — «Ювентус».

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    Последний матч между собой: «Дженоа» — «Ювентус» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дженоа» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.60.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Дженоа» — «Ювентус».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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