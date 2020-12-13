ЦСКА — Урал прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

В 19:00 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Урал» — «ЦСКА» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Урал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ЦСКА»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «ЦСКА» — «Урал».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0