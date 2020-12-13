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    Фавр уволен с поста главного тренера дортмундской «Боруссии»

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    Люсьен Фавр уволен с поста главного тренера «Боруссии» Дортмунд. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

    Люсьен Фавр
    Люсьен Фавр

    Известно, что вместе с Фавром ушел и его помощник Манфред Стефес. До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Эдин Терзич.

    «Нам сложно было пойти на этот шаг. Тем не менее, мы поддерживаемся мнение, что дотижение наших целей на сезон находится в большой опасности из-за последних негативных событий, поэтому мы вынуждены действовать», — заявил спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

    В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» на своем поле проиграла «Штутгарту» со счетом 1:5. 0

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