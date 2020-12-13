Фавр уволен с поста главного тренера дортмундской «Боруссии»

уволен с поста главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Известно, что вместе с Фавром ушел и его помощник Манфред Стефес. До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Эдин Терзич.

«Нам сложно было пойти на этот шаг. Тем не менее, мы поддерживаемся мнение, что дотижение наших целей на сезон находится в большой опасности из-за последних негативных событий, поэтому мы вынуждены действовать», — заявил спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» на своем поле проиграла «Штутгарту» со счетом 1:5. 0