Болонья — Рома прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Рома» — «Болонья» 2:3 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Болонья» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Болонья»).
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