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    Бетис — Вильярреал прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

    Бетис — Вильярреал: онлайн-трансляция матча начнется в 18:15

    Футбол Примера (Ла Лига) Бетис Вильярреал Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 18:15 в испанской Примере начнётся матч «Бетис» — «Вильярреал».

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    Последний матч между собой: «Бетис» — «Вильярреал» 0:2 (полная статистика встреч).

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