Барселона — Леванте прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

В 23:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Барселона» — «Леванте» 2:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Леванте». Коэффициент ставки — 1.76.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Барселона»).

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