Байер — Хоффенхайм (13.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 20:00 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Байер» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Хоффенхайм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Байер»).

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