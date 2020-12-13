Аугсбург — Шальке 04 прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Шальке 04» — «Аугсбург» 0:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аугсбург» — «Шальке 04» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Аугсбург»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» — «Шальке 04».

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