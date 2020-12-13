Аугсбург — Шальке 04 прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Шальке 04» — «Аугсбург» 0:3 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аугсбург» — «Шальке 04» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Аугсбург»).
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» — «Шальке 04».
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0