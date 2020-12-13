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    Аталанта — Фиорентина прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

    Аталанта — Фиорентина: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Серия A Аталанта Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 17:00 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч «Аталанта» — «Фиорентина».

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    Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Аталанта» 1:2 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Фиорентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.72.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Фиорентина».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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