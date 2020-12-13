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    Арсенал Лондон — Бёрнли (13.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

    Арсенал Лондон — Бёрнли: онлайн-трансляция матча начнется в 22:15

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    В 22:15 в АПЛ начнётся матч «Арсенал Лондон» — «Бёрнли».

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    Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Арсенал Лондон» 0:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Бёрнли». Коэффициент ставки — 1.73.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Арсенал Лондон»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Арсенал Лондон» — «Бёрнли» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Арсенал Лондон» и «Бёрнли», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе. 0

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