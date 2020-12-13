Арсенал Лондон — Бёрнли (13.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Арсенал Лондон» 0:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Бёрнли». Коэффициент ставки — 1.73.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Арсенал Лондон»).
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