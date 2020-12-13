«Ахмат» — «Ростов»: счет матча 0:1, обзор гола

Грозненский «Ахмат» потерпел домашнее поражение от «Ростова» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 82-й минуте. Роман Тугарев со стандарта от края штрафной закрутил мяч в ворота «Ахмата».

Шелию смутил Алеесами, который лишь обозначил рывок во вратарскую, но сам пропустил мяч над головой.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Ростов 0:1 Гол: 0:1 Роман Тугарев (82') Ахмат: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Зоран Нижич, Максим Ненахов (Amir Adouyev, 89'), Александр Пуцко, Исмаэл Силва Лима, Евгений Харин (Артём Полярус, 58'), Артём Тимофеев (Арсен Адамов, 88'), Марат Быстров, Бернард Бериша, Владимир Ильин (Лечи Садулаев, 71') Ростов: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Денис Терентьев, Деннис Хаджикадунич, Максим Осипенко, Роман Ерёменко (Danila Sukhomlinov, 64'), Armin Gigovic, Матиас Норманн, Хорен Байрамян (Pontus Almqvist, 64'), Роман Тугарев (Алексей Козлов, 90'), Дмитрий Полоз (Владимир Обухов, 90') Предупреждения: Деннис Хаджикадунич (13'), Владимир Ильин (66')

«Ростов» набрал 32 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 25 очками занимает десятое место.

В следующем туре ростовская команда на своем поле сыграет против ЦСКА, а клуб из Грозного дома встретится с «Рубином». 0