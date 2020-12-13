Ахмат — Ростов прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Ростов» — «Ахмат» 3:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ростов»).
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