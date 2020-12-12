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    Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Динамо»

    «Зенит» — «Динамо»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Зенит» одержал победу над «Динамо» в домашнем матче 18-го тура российской Премьер-лиги.

    Футболисты «Зенита»
    Футболисты «Зенита»

    Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась со счетом 3:1.

    «Сине-бело-голубые» вышли вперед на 14-й минуте. Алексей Сутормин перехватил мяч и выполнил передачу к 11-метровой отметке, откуда Артем Дзюба мощно пробил мимо Антона Шунина.

    Спустя двадцать минут Дзюба оформил дубль, реализовав пенальти, назначенный за фол Сергея Паршивлюка.

    На 55-й минуте Магомед Оздоев в своей штрафной сбил Вячеслава Грулева, за что арбитр назначил пенальти, который реализовал Николай Комличенко.

    И все же последнее слово осталось за подопечными Сергея Семака. На 84-й минуте Алексей Сутормин прошел по флангу, сместился к штрафной и навесил на Сердара Азмуна, который головой отправил мяч в сетку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Динамо 3:1
    Голы: 1:0 Артём Дзюба (14'), 2:0 Артём Дзюба (пенальти) (34'), 2:1 Николай Комличенко (пенальти) (56'), 3:1 Сердар Азмун (84') Зенит: Андрей Лунёв, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Алексей Сутормин (Александр Ерохин, 89'), Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Малком (Далер Кузяев, 71'), Себастьян Дриусси (Сердар Азмун, 70'), Вендел (Данил Круговой, 89'), Магомед Оздоев (Дмитрий Чистяков, 61'), Артём Дзюба Динамо: Антон Шунин, Роман Нойштедтер, Иван Ордец, Роман Евгеньев (Clinton N'Jie, 78'), Гильермо Варела, Сергей Паршивлюк, Никола Моро, Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин (Шарль Каборе, 54'), Даниил Лесовой (Николай Комличенко, 54'), Вячеслав Грулёв (Сильвестр Игбун, 67') Предупреждения: Сергей Паршивлюк (34'), Магомед Оздоев (55'), Николай Комличенко (81')

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (38 очков), а «Динамо» — четвертое (30 очков). 0

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