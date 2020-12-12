Зенит — Динамо (12.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Динамо» — «Зенит» 1:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Динамо». Коэффициент ставки — 2.23.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Зенит»).
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