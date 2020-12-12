Вулверхэмптон — Астон Вилла (12.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» 0:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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