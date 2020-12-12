Валенсия — Атлетик (12.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 16:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Валенсия» — «Атлетик» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Валенсия» — «Атлетик». Коэффициент ставки — 2.59.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Атлетик»).

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