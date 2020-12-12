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    Унион — Бавария прямая трансляция 12.12.2020, смотреть онлайн

    Унион — Бавария: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Бундеслига Унион Берлин Бавария Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В 20:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Унион» — «Бавария».

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    Последний матч между собой: «Унион» — «Бавария» 0:2 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Унион» — «Бавария». Коэффициент ставки — 2.32.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бавария»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Унион» — «Бавария».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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